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Федор Емельяненко: нижайший поклон всем смотревшим бой
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Федор Емельяненко: нижайший поклон всем смотревшим бой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поблагодарил всех за оказанную поддержку. Слова спортсмена приводит ТАСС.
"Нижайший поклон всем, кто смотрел бой, переживал и молился за меня. Большое спасибо моей семье, друзьям, тренерам: Питеру Тайессе, Владимиру Михайловичу Воронову, Александру Васильевичу Мичкову, Максиму Лейдеккеру, Хансу Крусу за поддержку и помощь в подготовке.
Знаю, что очень многим пришлось рано вставать, чтобы посмотреть этот бой. Много поклонников единоборств приехали в Роузмонт из России, Сербии, Греции и Америки, слава богу, мы победили", — отметил Емельяненко.
Федор Емельяненко нокаутировал американца Фрэнка Мира в четвертьфинальном поединке Bellator в тяжелом весе. Следующим соперником россиянина станет американец Чейл Соннен.
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