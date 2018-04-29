Федор Емельяненко: нижайший поклон всем смотревшим бой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поблагодарил всех за оказанную поддержку. Слова спортсмена приводит ТАСС

Знаю, что очень многим пришлось рано вставать, чтобы посмотреть этот бой. Много поклонников единоборств приехали в Роузмонт из России, Сербии, Греции и Америки, слава богу, мы победили", — отметил Емельяненко.