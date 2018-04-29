Чемпионат по смешанным единоборствам в Челябинске откроет актер Владислав Демин 

Через пару недель в столице Южного Урала пройдет чемпионат России по смешанным единоборствам. Зрелищный турнир состоится на площадке ледовой арены «Трактор» с 12 по 13 мая.
В числе бойцов на ринг выйдет актер театра и кино Владислав Демин.
— Владислав уже выступал на турнире по ММА в Челябинске в декабре 2017 года. Тогда он дебютировал на профессиональном ринге и одержал уверенную победу в суперфинале Уральской Лиги «REM-93» над российским спортсменом Романом Архафтом, — рассказали в Челябинской областной федерации ММА. — В ближайшее время будет объявлено имя нового соперника.
Кроме этого зрители увидят бои среди профессионалов, в том числе и спортсменов из Челябинской области. На ринге выступят победитель первенства УрФО по ММА 2017 года Гасан Мамедов; многократный победитель турниров по ММА, Илья Ильин из Коркино; чемпион Челябинской области по MMA 2017 года, тяжеловес Юрий Федоров из Челябинска. В эти дни на профессиональном ринге дебютируют 22-летний Илья Ерушин из Магнитогорска. Противостоять им будут соперники из Европы, Южной Америки и Африки.