Чемпионат по смешанным единоборствам в Челябинске откроет актер Владислав Демин

Через пару недель в столице Южного Урала пройдет чемпионат России по смешанным единоборствам. Зрелищный турнир состоится на площадке ледовой арены «Трактор» с 12 по 13 мая.

В числе бойцов на ринг выйдет актер театра и кино Владислав Демин

— Владислав уже выступал на турнире по ММА в Челябинске в декабре 2017 года. Тогда он дебютировал на профессиональном ринге и одержал уверенную победу в суперфинале Уральской Лиги «REM-93» над российским спортсменом Романом Архафтом, — рассказали в Челябинской областной федерации ММА. — В ближайшее время будет объявлено имя нового соперника.