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Колобков: Фёдор Емельяненко продолжает оставаться лидером в смешанных единоборствах
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Колобков: Фёдор Емельяненко продолжает оставаться лидером в смешанных единоборствах 

RT на русском 51 минуту назад
Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко с победой над американцем Фрэнком Миром.
«Я давно знаком с Федором и очень рад за него. Возвратившись в профессиональный спорт после длительного перерыва, он продолжает оставаться лидером в смешанных единоборствах, устанавливает новые рекорды», — приводит слова Колобкова ТАСС.
Он отметил, что прошедший бой стал доказательством «невероятной физической формы» Емельяненко, где он одержал победу за 48 секунд над противником, который превосходит его в весе.
«Поздравляю Фёдора. Его успехи способствуют развитию смешанных единоборств в нашей стране», — добавил Колобков.
Ранее главный тренер сборной России по смешанным единоборствам Геннадий Капшай дал свою оценку бою между Емельяненко и Миром.
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