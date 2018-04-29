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Тренер Емельяненко: «Мы просто молились за Федора. Я очень счастлив»
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Тренер Емельяненко: «Мы просто молились за Федора. Я очень счастлив» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Тренер Федора Емельяненко Александр Мичков поделился эмоциями от победы Федора Емельяненко над Фрэнком Миром. Боец смешанного стиля россиянин Федор Емельяненко победил американца Фрэнка Мира в главном бою в рамках четвертьфинальной стадии Гран-при тяжеловесов Bellator. Бой завершился досрочной победой россиянина в первом раунде.
«Если честно, мы просто молились за Федора. Лично я просил у бога, чтобы Федор победил, и самое главное — без травм. В конечном итоге Федя нас порадовал, я очень счастлив. Это очень здорово, что он выиграл», — сказал Мичков.
Его слова приводит
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