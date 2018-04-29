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Геннадий Капшай: Главное, чтобы Соннен не попал по Емельяненко в какой-нибудь зарубе
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Геннадий Капшай: Главное, чтобы Соннен не попал по Емельяненко в какой-нибудь зарубе 

Советский спорт 32 минуты назад
Фото: Советский спорт
«Что меня больше всего тревожит — главное, чтобы Соннен не попал по Феде в какой-нибудь зарубе. У тяжей в любой момент может вылететь „сюрпрайз“, панч. И все. Соннена нужно будет пробивать, думать о защите, вести свою работу. Думаю, если Федор проведет поединок в ударной манере, то „настреляет“ и выиграет нокаутом. Но это мое сугубо личное мнение.
Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира на 48-й секунде боя (видео)
Если Федор как в лучшие годы очень внимательно и четко проведет бой, то все должно сложиться нормально. Конечно, он в поединке с Сонненом фаворит. Физические кондиции у него очень хорошие, я никогда не видел, чтобы Федор задохнулся. Насколько я знаю, оппонент не бьющий, но с серьезными результатами в вольной борьбе», — цитирует Капшая «Р-Спорт».
Напомним, минувшей ночью Федор Емельяненко победил Фрэнка Мира.
Бой проходил в Роузмонте (США) и завершился досрочной победой россиянина в первом раунде на 48-й секунде. В начале поединка Федор пропустил несколько ударов и упал, но затем быстро встал. После обмена ударами в стойке «Последний император» нокаутировал Мира.
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