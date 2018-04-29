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Боец ММА ударил соперника коленом и рассёк бровь до кости
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Боец ММА ударил соперника коленом и рассёк бровь до кости
News.ru
34 минуты назад
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Британец Джек Мэйсон получил серьёзное рассечение во время боя со шведом Хаконом Фоссом в ходе боя под эгидой промоушена Cage Warriors.
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