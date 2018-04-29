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Немков: возвращение старого-доброго Фёдора? Он никуда и не уходил
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Немков: возвращение старого-доброго Фёдора? Он никуда и не уходил 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский боец Bellator Вадим Немков поделился мнением относительно триумфального возвращения Фёдора Емельяненко в смешанные единоборства в поединке с Фрэнком Миром. «Возвращение старого-доброго Фёдора? Он никуда и не уходил. Мир хотел взять его напором, но Фёдор на отходе хорошо бьёт. Емельяненко попал именно таким образом, показал ещё и борцовскую технику. С Миром он не стал бороться из-за габаритов, да и Фрэнк сам в этом компоненте хорош. В стойке Мир не так опасен, Фёдор быстрее. Емельяненко знал это и использовал свои козыри.
Когда в начале Мир уронил Фёдора, испугался. Но, как я понял, это был не нокдаун. Фрэнк сбил его, лишив опоры. Фёдор был лучше Мира, и его попадание — не случайность, а наработанная комбинация. Дома он много работает над ударами при отходе, мало кто так может. В основном все уходят с линии атаки без ударов, а Фёдор попадает. Это говорит о высоком уровне техники.
Самбо не уходило из арсенала Фёдора, просто, подтянув руки на высокий уровень, он начал попадать, а соперники начали падать. Тяжёлая категория — такая тема, что один пропущенный удар дорогого стоит. Пару раз у Фёдора не получилось, а вообще, если он бьёт, то, как правило, попадает. Не разделяю мнение, что Емельяненко уже в финале. В гран-при все соперники серьёзные, все бойцы могут и ударить, и побороться, в том числе Соннен. Того же Митриона списали со счетов, а там один удар — и до свидания. Емельяненко — один из лучших тяжеловесов планеты. Я спарринговался с ним, так что знаю, о чём говорю. Скорость у него по-прежнему высокая. Он всё ещё остаётся одним из лучших. Да и Мир проиграл два последних боя топовым бойцам. Фёдор также относится к числу таковых», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
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