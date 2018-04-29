Немков: возвращение старого-доброго Фёдора? Он никуда и не уходил

Российский боец Bellator Вадим Немков поделился мнением относительно триумфального возвращения Фёдора Емельяненко в смешанные единоборства в поединке с Фрэнком Миром . «Возвращение старого-доброго Фёдора? Он никуда и не уходил. Мир хотел взять его напором, но Фёдор на отходе хорошо бьёт. Емельяненко попал именно таким образом, показал ещё и борцовскую технику. С Миром он не стал бороться из-за габаритов, да и Фрэнк сам в этом компоненте хорош. В стойке Мир не так опасен, Фёдор быстрее. Емельяненко знал это и использовал свои козыри.

Когда в начале Мир уронил Фёдора, испугался. Но, как я понял, это был не нокдаун. Фрэнк сбил его, лишив опоры. Фёдор был лучше Мира, и его попадание — не случайность, а наработанная комбинация. Дома он много работает над ударами при отходе, мало кто так может. В основном все уходят с линии атаки без ударов, а Фёдор попадает. Это говорит о высоком уровне техники.