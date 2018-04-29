Харитонов проведёт сбор в Приэльбрусье с Набиевым и Самедовым

Российский боец Сергей Харитонов , претендент на пояс Glory Алим Набиев и известный кикбоксёр Забит Самедов проведут совместные сборы в Приэльбрусье.

«1 мая команда Vityaz Fight в составе Сергея Харитонова, Алима Набиева, Тимура Айлярова (чемпион мира по кикбоксингу по версиям TNA и WKF), Хаяла Джаниева (боец Glory), Романа Маилова (чемпион мира по кикбоксингу по версиям ISKA, W5 и WKF) и Шера Мамазулунова (чемпион мира по кикбоксингу по версии TNA) отправляется на сборы в Приэльбрусье.

Цель этих сборов — подготовка к ряду предстоящих боев. Харитонову предстоит два боя в конце мая с интервалом в одну неделю — сначала он встретиться на турнире М-1 с Антоном Вязигиным, а потом проведет бой по правилам К-1 с Фредериком Синистрой, Айляров помереется силами с Артуром Кишенко в этом же месяце на турнире Kunlun Fight, а Набиева ожидает долгожданный поединок за пояс Glory с Арутом Григоряном в июне. Помимо бойцов нашей команды, на эти сборы полетят два легендарных кикбоксера, которым вместе с Сергеем предстоит выступить на турнире «ЖАРА Fight Show» — Алексей Игнашов и Забит Самедов» — передаёт пресс-служба клуба Vityaz Fight.