Александр Емельяненко — о победе Фёдора над Миром

Известный российский тяжеловес Александр Емельяненко прокомментировал для «Спорт-Экспресса» победу старшего брата, Фёдора Емельяненко (37-5), в четвертьфинале Гран-при Bellator над американцем Фрэнком Миром (18-12). Напомним, что Фёдор нокаутировал соперника на первой минуте первого раунда главного события турнира Bellator 198 в Роузмонте (США) и теперь в полуфинале встретится с Челом Сонненом.

Как в старые добрые времена. Репортаж о триумфе Емельяненко

— Какие впечатления от боя?

— Я рад хорошему, правильному, логическому завершению боя. Рад, что мой брат победил. Надеюсь, что во время этого краткосрочного поединка он не травмировал себе руки.

— Сердце екнуло, когда Мир пошел вперед и сбил Федора?

— Нет. Федор все контролировал. Никаких опасностей, которые заставили бы волноваться, не было. Во всяком случае, так казалось со стороны.

Видеозапись боя Емельяненко-Мир — Теперь Федор сразится с Челом Сонненном. Как его охарактеризуете?

— Как болтуна. Хорошего болтуна.

— Сначала они с Федором друг дугу руки пожали, а потом Соннен сразу сказал гадость. Обратили внимание?

— На это никто не обращает внимания. Вы должны понимать, что если не будет предыстории, бои никому не будут интересны. Нужно создавать адиотаж, заводить болельщиков, привлекать внимание прессы. Чтобы люди обсжудали. Хороших боев много, и поэтому нужно как-то выделяться. Элементы шоу необходимы.

А так — практически все бойцы вне ринга хорошие друзья и уважают друг друга, потому что знают, каким трудом это все дается. А то, что они говорят на публике — это чтобы заинтересовать СМИ, чтобы они раздували шумиху вокруг боев. Иначе можно затеряться.

— Сегодня Федор доказал, что его возвращение было не зря?

— Мне непонятен вопрос.

— Когда он вернулся, многие говорили, что он постарел, что у него ничего не получится.

— Люди, которые и сейчас говорят гадости, которых опять что-то не устроило, — ограниченные. Они это не от хорошей жизни говорят. Наружу лезут их грехи — зависть, гордыня. Кто бы ни был, они все равно не ублажатся тем зрелищем, которое увидят. Это злые люди.

— Федора поздравите?

— Уже поздравил.

— Написали?

— Да. Но он сейчас после боя… Я вот, например, после боев до телефона добираюсь или на следующий день, или через много часов. Сразу вообще не получается. Пресс-конференция, другая беготня…

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