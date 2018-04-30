Глава мирового самбо поздравил Федора Емельяненко с победой над Миром

"От имени Международной федерации самбо и всего самбистского сообщества поздравляю Федора Емельяненко с победой.

Федор в очередной раз продемонстрировал блестящую технику как в стойке, так и в партере, проявив бойцовский характер и способность держать удар", — сказал Шестаков.

Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко нокаутировал Мира за 48 секунд.