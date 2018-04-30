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Глава мирового самбо поздравил Федора Емельяненко с победой над Миром
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Глава мирового самбо поздравил Федора Емельяненко с победой над Миром 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Reuters
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал победу российского бойца Федора Емельяненко над американцем Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-при Bellator по смешанным единоборствам UFC. Слова функционера приводят "Известия".
"От имени Международной федерации самбо и всего самбистского сообщества поздравляю Федора Емельяненко с победой.
Федор в очередной раз продемонстрировал блестящую технику как в стойке, так и в партере, проявив бойцовский характер и способность держать удар", — сказал Шестаков.
Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко нокаутировал Мира за 48 секунд.
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