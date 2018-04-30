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Куницкая раскритиковала российских болельщиков
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Куницкая раскритиковала российских болельщиков MMA 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: Instagram
Российский боец UFC Яна Куницкая раскритиковала российских болельщиков MMA, которые негативно отзываются о российских спортсменах.
«Мне кажется, россияне, выступающие в ММА, имеют самую худшую поддержку соотечественников. Если вы откроете «инстаграм» Хабиба Нурмагомедова, то весь негатив будет именно на русском языке. Меня очень радуют мои поклонники, столько приятных слов и поддержки ежедневно, но бывает и очень неприятные вещи пишут и, как ни странно, 100% этих сообщений именно от россиян. И вот сейчас Фёдор… Страшно читать. Это, наверное, от зависти? Разве нормальный человек будет поливать грязью соотечественника, который, к примеру, только что стал чемпионом UFC?», — написала Куницкая в своём «инстаграме».
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