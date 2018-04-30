Президент UFC Дэна Уайт дал понять, что не исключает дальнейшего сотрудничества с экс-чемпионом организации Конором Макгрегором. Вместе с тем, по его словам, ирландец сперва должен быть наказан правосудием.
«Для начала он должен получить наказание, которое ему полагается по закону, а потом мы посмотрим. Надо увидеть, что произойдёт в Нью-Йорке. Сперва он должен пройти через это», — рассказал Уайт в интервью, размещённом на официальном канале TMZ в YouTube.
На данный момент Макгрегора ждёт суд в связи с его проступком в канун шоу UFC 223. Тогда он и его несколько единомышленников напали на автобус с участниками турнира.