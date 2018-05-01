Бой Энтони Петтиса и Майкла Кьеза перенесён в андеркард к Миочичу и Кормье

Поединок в лёгком весе между экс-чемпионом Энтони Петтисом (20-7) и Майклом Кьеза (14-3) состоится в рамках турнира UFC 226, который пройдёт 7 июля в Лас-Вегасе (США), сообщает MMAFighting.

Напомним, что Энтони и Майкл должны были определить сильнейшего ещё 7 апреля на UFC 223, однако, за несколько дней до назначенной даты Кьеза был травмирован в результате нападения Конора Макгрегора на автобус с участниками турнира, и бой пришлось отменить.

Оба бойца выйдут в октагон впервые после неудач в 2017 году — Петтис проиграл Дастину Порье (SBM 3), а Кьеза уступил Кевину Ли (SBM 1). Но если Майкл до этого одержал три победы подряд, то Энтони выиграл всего два боя при четырёх поражениях.

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