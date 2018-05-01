Бой Энтони Петтиса и Майкла Кьеза перенесён в андеркард к Миочичу и Кормье 

Поединок в лёгком весе между экс-чемпионом Энтони Петтисом (20-7) и Майклом Кьеза (14-3) состоится в рамках турнира UFC 226, который пройдёт 7 июля в Лас-Вегасе (США), сообщает MMAFighting.
Напомним, что Энтони и Майкл должны были определить сильнейшего ещё 7 апреля на UFC 223, однако, за несколько дней до назначенной даты Кьеза был травмирован в результате нападения Конора Макгрегора на автобус с участниками турнира, и бой пришлось отменить.
Оба бойца выйдут в октагон впервые после неудач в 2017 году — Петтис проиграл Дастину Порье (SBM 3), а Кьеза уступил Кевину Ли (SBM 1). Но если Майкл до этого одержал три победы подряд, то Энтони выиграл всего два боя при четырёх поражениях.
Главным событием UFC 226 станет бой действующих чемпионов UFC Стипе Миочича (тяжёлый вес) и Даниэля Кормье (полутяжёлый вес).
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.