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Россиянка Куницкая проведет следующий бой в UFC в июле-августе
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Россиянка Куницкая проведет следующий бой в UFC в июле-августе 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Бывшая чемпионка организации Invicta и бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянка Яна Куницкая проведет следующий бой в июле или августе. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменки Ризван Магомедов.
"Яна подерется в июле-августе. По сопернице пока конкретики нет", — сказал Магомедов.
Россиянка в дебютном бое в UFC в полулегком весе 3 марта нынешнего года уступила нокаутом чемпионке организации бразильянке Кристиане Жустино.
В активе Куницкой 10 побед и четыре поражения.
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