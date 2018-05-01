Россиянка Куницкая проведет следующий бой в UFC в июле-августе

МОСКВА, 1 мая. / ТАСС /. Бывшая чемпионка организации Invicta и бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянка Яна Куницкая проведет следующий бой в июле или августе. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменки Ризван Магомедов.

"Яна подерется в июле-августе. По сопернице пока конкретики нет", — сказал Магомедов.

Россиянка в дебютном бое в UFC в полулегком весе 3 марта нынешнего года уступила нокаутом чемпионке организации бразильянке Кристиане Жустино.

В активе Куницкой 10 побед и четыре поражения.