Очень жаркий ММАй. 30 боев, которые нельзя пропустить в этом месяце

Фанатов ММА в мае ожидает большое количество крутых поединков. «Советский спорт» составил для вас список всех самых интригующих противостояний месяца. Эти бои желательно не пропускать.

5 мая. Москва, Россияне ACB 86 Российская лига собирается устроить в Москве настоящий фурор. Каждый бой файткарда мог бы стать главным. Зрителей и фанатов ММА ожидают три титульных поединка.

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Марат Балаев сразится против Юсуфа Раисова за пояс в полулегком весе. Спортсмены уже встречались. В прошлый раз Балаев оказался сильней и на данный момент он обладает титулом. Но в реванше шансов больше у Юсуфа — молодого спортсмена, которым уже давно интересуется UFC. Эта схватка станет главным поединком турнира.

Чемпион лиги в наилегчайшем весе Аскар Аскаров , который не знает горечи поражений, сразится против Расула Албасханова, а обладатель пояса в полутяжелом весе Батраз Агнаев подерется с Довлетджаном Ягшимурадовым.

В рамках шоу должен был выступить и Расул Мирзаев , но его дебют в лиге ACB пока отложен. Спортсмен иполучил травму. Его в поединке против Абдул-Рахмана Темирова заменит бразилец Дэнис Силва.

5 мая. Екатеринбург, Россия Russian Cagefighting Championship 2 Турнир в Екатеринбурге интересен двумя поединками. В главной схватке бойцовского шоу Александр Емельяненко сразится с бразильцем Габриэлем Гонзагой — экс-бойцом UFC.

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Несомненно, Гонзага — самый серьезный оппонент Александра за последнее время. Однако, лучшие годы бразильца давно позади. Самая его памятная победа — над Мирко Крокопом Филиповичем, датированная 2007 годом. Последний раз он одерживал победу в 2015 году над россинином Константином Ерохиным. 11 апреля 2016 года Гонзага провел на данный момент свой последний поединок, проиграв нокаутом в первом раунде Деррику Льюису в UFC. Два года он не выступал. Емельяненко должен проходить его без проблем. И не только потому что Габриэль сейчас не блистает, а потому, что сам Емельяненко набрал сумасшедшую форму.

В со-главном поединке турнира Иван Штырков попробюует победить еще одного представителя Бразилии Джеронимо дос Сантоса. Мондрагон в последнее время часто выступает в России, но неудачно. Он проигрывал Виталию Минакову , Зелимхану Умиеву, Сергею Харитонову и Александру Емельяненко. Всем — в первом раунде. Иван также должен его побеждать без особых проблем.

12 мая. Шеньчжень, Китай M-1 Challenge 91 Организация M-1 Global проведет турнир совместно с промоушеном WKG. Два чемпиона определят короля дивизиона в наилегчайшем весе, победитель Гран-При Bellator проведет бой с ветераном UFC, а также лучшие бойцы Поднебесной сразятся с сильнейшими бойцами со всего света.

Кайо Магальяэш (Бразилия) — Михаил Заяц (Россия) Мусу Нуертибиеке (Китай) — Даниэль Суэйн (США)

13 мая. Рио-де-Жанейро, Бразилия UFC 224 Бразильянка Аманда Нуньес будет защищать пояс чемпионки UFC в полулегком весе против Ракель Пеннингтон. Нуньес — явная фаворитка противостояния. К тому же она дерется у себя на родине при поддержке трибун. Скорее всего, бой завершится нокаутом в первом раунде.

Также стоит отметить противостояние Рафаэля дос Аньоса и Колби Ковингтона . Второй — человек, который оскорбил недавно всех бразильцем, обозвав их зверьми. Его ждет несладкий прием в Рио. Дос Аньос сделает все, чтобы победить и порадовать местную публику.

В третьем по значимости поединке встретятся легенды ММА, которые скоро завершат свою карьеру: Витор Белфорт и Лиото Мачида. Олдскульный поединок, который заставит всех фанатов ММА ностальгировать.

Россияне будут следить на этом турнире за тяжеловесом Алексеем Олейником , который встретится с местным спортсменов Жуниором Албини. Шансы на победу — 50 на 50. Еще один россиянин Рамазан Эмеев проведет свой второй поединок в промоушене. Его соперником будет Альберто Мина.

19 мая. Ноттингем, Великобритания ACB 87 Лига ACB вновь пытается покорить Великобританию. В главном поединке турнира англичанин Кейн Муса сразится против шотландса Роберта Вайтфорда. В со-главном бою вечера россиянин Ибрагим Чужигаев выйдет в «клетку» против англичанина Скотта Аскхэма.

19 мая. Ростов-на-Дону, Россияне Fight Nights Global 87 На турнире в Ростове-на-Дону можно выделить два противостояния. Бразилец Фабио Мальдонадо попробует защитить пояс чемпиона лиги в полутяжелом весе от посягательств Никиты Крылова . Фаворитом является Никита, который с самого начала сотрудничества с FN считался звездой промоушена. В главном бою шоу боец из Армении Давид Хачатрян сразится с ирландцем Питером Куилли.

20 мая. Сантьяго, Чили UFC Fight Night 129 В главном поединке неномерного турнира UFC Камару Усман по прозвищу Нигерийский кошмар схлестнется с Демианом Майей . Бой должен получиться очень зрелищным, оба спортсмена любят радовать публику нестандартными действиями в октагоне.

24 мая. Санкт-Петербург, Россия M-1 Challenge 92 В Санкт-Петербурге в рамках официальной программы Петербургского Международного Экономического Форума пройдет грандиозный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 92. Возглавлять шоу будет бой тяжеловесов с участием звезды мировых смешанных единоборств — Сергея Харитонова, которому бросит вызов молодой нокаутер — Антон Вязигин.

25 мая. Лондон, Великобритания Bellator 200 В рамках юбилейного турнира промоушена выступит россиянка Анастасия Янькова, которая пока что не знает горечи поражений. Ее соперницей станет Кейт Джонсон — довольно-таки серьезная спортсменка. В со-главном противостоянии турнира подерутся ветераны: Рой Нельсон и Мирко Филипович. Победитель этой пары может стать одним из участников Гран-при тяжеловесов, если кто-то из основной сетки получит травму. Главный бой — титульный в среднем весе. Гегард Мусаси попробует отобрать пояс у бразильца Рафаэля Карвалью.