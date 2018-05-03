Эдсон Барбоза: Я по-прежнему являюсь одним из лучших в UFC

«Мой план — вернуться в октагон как можно скорее. Я люблю своё дело, я мотивирован и голоден до боёв. В этом году я хочу провести ещё как минимум два поединка. Я много раз пропускал удары в голову в последних боях. Я вернулся к тренировкам и скоро вернусь в лучшей форме. Я по-прежнему являюсь одним из лучших в дивизионе. Не думаю, что многое поменялось. Я сделал несколько шагов назад, но я всё ещё в верхней части списка. Думаю, я могу побить любого. Я расстроен своим проигрышам, потому что знаю, что мог бы победить. Мнение других людей меня особо не волнует», — цитирует Барбозу MMAFighting.