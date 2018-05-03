Россиянин Магомедов выступит на турнире PFL

Очень жаркий ММАй. 30 боев, которые нельзя пропустить в этом месяце

Также в шоу примут участие бывший чемпион Bellator в легком весе Уилл Брукс, который сразится с бразильцем Луисом Фирмино.

Отметим, что ранее на этом же шоу были объявлены бои еще нескольких россиян: Рашида Юсупова, Ислама Мамедова , Максима Гришина, Базигита Атаева.

Напомним, шоу является отборочным этапом для турниров PFL, а его победители в разных весовых категориях получат по одному миллиону долларов. Шоу PFL 2 состоится 21 июня.