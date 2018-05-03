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Россиянин Магомедов выступит на турнире PFL
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Россиянин Магомедов выступит на турнире PFL 

Советский спорт 11 минут назад
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Также в шоу примут участие бывший чемпион Bellator в легком весе Уилл Брукс, который сразится с бразильцем Луисом Фирмино.
Отметим, что ранее на этом же шоу были объявлены бои еще нескольких россиян: Рашида Юсупова, Ислама Мамедова, Максима Гришина, Базигита Атаева.
Напомним, шоу является отборочным этапом для турниров PFL, а его победители в разных весовых категориях получат по одному миллиону долларов. Шоу PFL 2 состоится 21 июня.
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