Ещё
Девушки-бойцы сцепились во время взвешивания
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушки-бойцы сцепились во время взвешивания 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Youtube / Invicta Fighting Championships
Боец смешанного стиля Перл Гонсалес едва не подралась с соперницей Барбарой Ациоли во время взвешивания перед событием Invicta Fighting Championships 29. Полное видео опубликовано на Youtube-канале турнира.
Cоперницы пожали руки, после чего встали в стойки напротив друг-друга для фотографии. Гонсалес придвинулась вперед, чем спровоцировала Ациоли. Девушек разнял персонал.
Гонсалес, которой 31 год, провела в карьере 10 поединков, одержав семь побед и потерпев три поражения. Дважды она выходила в боях под эгидой Объединенного бойцовского чемпионата. Ациоли имеет в своем активе четыре победы и два поражения. Поединок между бойцами пройдет 4 мая в Канзасе.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть26
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»110
Резня на Востоке: Малкин не отпустил Овечкина
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Липницкая удивила откровенным фото15
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение