Девушки-бойцы сцепились во время взвешивания

Боец смешанного стиля Перл Гонсалес едва не подралась с соперницей Барбарой Ациоли во время взвешивания перед событием Invicta Fighting Championships 29. Полное видео опубликовано на Youtube-канале турнира.

Cоперницы пожали руки, после чего встали в стойки напротив друг-друга для фотографии. Гонсалес придвинулась вперед, чем спровоцировала Ациоли. Девушек разнял персонал.

Гонсалес, которой 31 год, провела в карьере 10 поединков, одержав семь побед и потерпев три поражения. Дважды она выходила в боях под эгидой Объединенного бойцовского чемпионата. Ациоли имеет в своем активе четыре победы и два поражения. Поединок между бойцами пройдет 4 мая в Канзасе.