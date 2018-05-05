Емельяненко нокаутировал соперника за два раунда

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал бразильца Габриэля Гонзагу в бою на турнире RCC 2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в субботу, 5 мая, в Екатеринбурге. Емельяненко завершил бой во втором раунде. Эта победа стала для россиянина четвертой подряд после освобождения из тюрьмы.

Последний раз Емельяненко-младший выходил в октагон 4 марта. 36-летний россиянин победил поляка Симона Байора на турнире «Битва на Волге 3» в Тольятти. Емельяненко хватило трех минут, чтобы отправить соперника в нокаут.