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Емельяненко нокаутировал соперника за два раунда
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Емельяненко нокаутировал соперника за два раунда 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @alexemelyanenko
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал бразильца Габриэля Гонзагу в бою на турнире RCC 2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Поединок прошел в субботу, 5 мая, в Екатеринбурге. Емельяненко завершил бой во втором раунде. Эта победа стала для россиянина четвертой подряд после освобождения из тюрьмы.
Последний раз Емельяненко-младший выходил в октагон 4 марта. 36-летний россиянин победил поляка Симона Байора на турнире «Битва на Волге 3» в Тольятти. Емельяненко хватило трех минут, чтобы отправить соперника в нокаут.
Неделю назад брат спортсмена, боец Федор Емельяненко техническим нокаутом на 48-й секунде победил американца Фрэнка Мира в четвертьфинале Гран-при тяжеловесов Bellator. В полуфинале он встретится с Чейлом Сонненом.
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