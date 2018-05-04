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Нурмагомедов может встретиться с Макгрегором
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Нурмагомедов может встретиться с Макгрегором в ноябре 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Коллаж — karate.ru
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может встретиться с ирландцем Конором Макгрегором уже в следующем бою. Среди претендентов на бой также значится американец Дастин Порье, сообщает ТАСС.
Отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что следующий бой его сына запланирован на ноябрь и пройдет в Нью-Йорке.
"Нам бы хотелось Конора, хотя хорошо было бы сейчас встретиться с Тони Фергюсоном. Но мы знаем, что ему только сняли швы, поэтому пусть восстанавливается", — заявил отец Хабиба.
"А если не Конор, тогда — Порье. Он больше достоин, чем те же Эдди Альварес и Кевин Ли", — добавил Нурмагомедов-старший.
На счету Нурмагомедова 26 побед в ММА без единого поражения. В начале апреля этого года Хабиб стал чемпионом UFC, победив американца Эла Яквинту судейским решением.
Ранее боец UFC Яна Куницкая осудила российских фанатов за критику Емельяненко.
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