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Евгений Куйвашев и Костя Цзю открыли Академию единоборств в Екатеринбурге
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Евгений Куйвашев и Костя Цзю открыли Академию единоборств в Екатеринбурге 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге официально открылась анонсированная несколько месяцев назад Академия единоборств. Как и обещали организаторы, на открытие приехали легенды бокса и MMA, сообщает в пятницу, 4 мая, «АиФ-Урал».
Открытие современного шестиэтажного спортивного сооружения анонсировалось в уральской столице еще осенью прошлого года уральским бойцом по боям без правил Иваном Штырковым, который в итоге стал ее президентом. Организаторы не слукавили и в указанные сроки подготовили абсолютно с нуля новый спортивный объект в Екатеринбурге в несколько этажей.
Если в конце февраля этого года мировой легенде Майку Тайсону и звезде российского бокса Константину Цзю показывали только бетонные стены, то сегодня Академия единоборств — это полноценное шестиэтажное здание с тренажерами, готовыми спортплощадками и прочей инфраструктурой.
«Цель создания академии состоит в том, чтобы на ее базе воспитывались будущие звезды в различных видах спорта. Сегодня у нас задействованы четыре этажа, где занимаются различными боевыми искусствами, а пятый и шестой этажи — площадки для проведения различных турниров и мастер-классов», — рассказал генеральный директор Академии единоборств Евгений Звездников.
На открытие академии приехали известные в России актеры и звезды мирового и российского бокса. Так, среди гостей были замечены актеры Михаил Галустян, Игорь Жижикин, боксеры Руслан Проводников, Сергей Ковалев, Константин Цзю и президент Федерации MMA в России Федор Емельяненко. Право открыть новую спортшколу в Екатеринбурге предоставили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.
«Мы все вместе открываем новую главу в истории спорта Свердловской области и делаем большой шаг навстречу нашей мечте: превратить Екатеринбург в столицу единоборств в России», — заявил губернатор.
Завтра все вышеупомянутые станут почетными гостями на турнире по боям без правил, где в главном бою вечера сразятся россиянин Александр Емельяненко и бразилец Габриэль Гонзаги. В соглавном поединке встретятся «Уральский Халк» Иван Штырков и еще один бразилец Джеронимо Дос Сантос. Вечер MMA состоится на площадке КРК «Уралец».
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