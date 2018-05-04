Евгений Куйвашев и Костя Цзю открыли Академию единоборств в Екатеринбурге

В Екатеринбурге официально открылась анонсированная несколько месяцев назад Академия единоборств. Как и обещали организаторы, на открытие приехали легенды бокса и MMA, сообщает в пятницу, 4 мая, «АиФ-Урал»

Открытие современного шестиэтажного спортивного сооружения анонсировалось в уральской столице еще осенью прошлого года уральским бойцом по боям без правил Иваном Штырковым , который в итоге стал ее президентом. Организаторы не слукавили и в указанные сроки подготовили абсолютно с нуля новый спортивный объект в Екатеринбурге в несколько этажей.

Если в конце февраля этого года мировой легенде Майку Тайсону и звезде российского бокса Константину Цзю показывали только бетонные стены, то сегодня Академия единоборств — это полноценное шестиэтажное здание с тренажерами, готовыми спортплощадками и прочей инфраструктурой.

«Цель создания академии состоит в том, чтобы на ее базе воспитывались будущие звезды в различных видах спорта. Сегодня у нас задействованы четыре этажа, где занимаются различными боевыми искусствами, а пятый и шестой этажи — площадки для проведения различных турниров и мастер-классов», — рассказал генеральный директор Академии единоборств Евгений Звездников.

«Мы все вместе открываем новую главу в истории спорта Свердловской области и делаем большой шаг навстречу нашей мечте: превратить Екатеринбург в столицу единоборств в России», — заявил губернатор.