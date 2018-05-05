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Боец MMA получил жуткую травму во время боя
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Боец MMA получил жуткую травму во время боя 

Lenta.ru 1 час назад
Американский боец смешанного стиля (MMA) Жером Ривера получил серьезную травму руки во время боя с соотечественником Брэнданом Ройвалом во время турнира Legacy Fighting Alliance 39. Видео опубликовано на официальном Twitter-аккаунте AXS TV.
Правый локоть Риверы оказался вывихнут после того, как Ройвал вынудил его прижаться к клетке. Обнаружив травму — рука в этот момент уже находилась в неестественном положении — Ривера попытался убежать от соперника. Американец получил еще несколько ударов и рефери остановил бой. Ройвалу была присуждена победа техническим нокаутом на 40-й секунде первого раунда.
Журналист Александр Ли в своем Twitter-аккаунте назвал травму Риверы одной из самых жутких, что ему довелось увидеть в MMA. Другой автор, Мэтью Перлман в своем Twitter-аккаунте выразил мнение, что повреждение Риверы — одно из самых «отвратительных» из увиденных им за последнее время.
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