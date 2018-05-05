Александр Емельяненко: Мне бы сейчас не хотелось заключать контракт с UFC

«Мне бы сейчас не хотелось с UFC заключать контракт. Они, во— первых, если подписывают, то эксклюзивный контракт — дерешься только там и больше нигде не имеешь права выступать. Сейчас же я могу выступать в нескольких промоушенах и проводить большее количество боев, которые мне не сможет предоставить UFC.

Емельяненко. Если бы UFC проводили шесть турниров в год в России, я бы с удовольствием подписал бы с ними контракт. А подписать с ними контракт на три года, и они из этих трех лет проведут два турнира в России — это мне не интересно», — цитирует ТАСС

Напомним, 5 мая Емельяненко проведет бой с бразильцем Габриелем Гонзагой в Екатеринбурге. На счету россиянина 26 побед и семь поражений.