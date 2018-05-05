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Бой Штыркова и дос Сантоса на турнире RCC 2 завершился вничью
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Бой Штыркова и дос Сантоса на турнире RCC 2 завершился вничью
Советский спорт
1 час назад
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Фото:
Vringe.com
Российский боец
Иван Штырков
не смог победить бразильца Джеронимо дос Сантоса в рамках турнира RCC 2, который состоялся в Екатеринбурге.
Большинство судей по итогам трех раундов присудили поединку ничью.
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