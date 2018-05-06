Емельяненко неуязвим после тюрьмы

Российский боец ММА Александр Емельяненко победил нокаутом бразильца Габриэля Гонзагу на турнире в Екатеринбурге, расправившись с визави за два раунда. Для отечественного спортсмена эта виктория стала уже четвертой кряду.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко одержал очередную победу в октагоне, выиграв нокаутом у бразильца Габриэля Гонзаги на турнире RCC 2 в Екатеринбурге.

Достаточно убедительно начав поединок — в ходе первой минуты челюсть южноамериканца прошла несколько серьезных проверок на прочность, — 36-летний россиянин не лучшим образом пошел в один из стыков с экс-участником UFC, в результате чего позволил тому повалить себя на настил.

К счастью, оказавшись в не очень выгодной для себя ситуации, Александр, явно прибавивший в борьбе, сумел справиться с множественными нападками уроженца Рио-де-Жанейро, грамотно отоборонявшись до гонга.

При этом пятиминутку Емельяненко все-таки проиграл — а значит, уже во втором отрезке ему нужно было идти в еще более активную атаку, в то же время избегая ненужной борьбы.

Однако второй раунд во многом стал повторением первого: активно стартовав, хозяин ринга вскоре напоролся на мастерский проход визави, вновь оказавшись в невыгодной для себя позиции на полу.

Причем Гонзага, занявший уже привычное место на Александре, не пытался как-то форсировать события, банально «убивая» время в надежде на финальный гонг и победу по очкам.

Смотрелось все это, мягко говоря, не очень зрелищно, и уже спустя мгновения на скучную тактику 38-летнего бразильца отреагировали зрители (оглушительным свистом), а затем и рефери, попросивший соперников вернуться в стойку.

Оказавшись на ногах, Емельяненко, явно разозленный действиями Габриэля, немного изменил подход к противнику, став пробивать того с чуть большей дистанции — и опытный боец вскоре откровенно «поплыл».

В итоге уже на четвертой минуте второго раунда Александр, видя тяжелое состояние Гонзаги, пошел в активную атаку, в ходе которой провел серию ударов руками и совершил одно попадание коленом: под натиском россиянина южноамериканец упал на настил, и бой тут же был остановлен.

Для Емельяненко-младшего эта победа стала уже четвертой кряду — ранее спортсмен, представляющий бойцовский клуб «Ахмат», выиграл бразильца Жерониму дос Сантуса, американца Вирджил Цвиккера и поляка Шимона Байора , расправившись с каждым из визави раньше финального гонга.

Любопытно, что эти четыре встречи Александр успел провести всего за семь месяцев, выйдя из тюрьмы, куда он попал по обвинению в изнасиловании домработницы, в 2016-м.

По окончании боя с Гонзагой, в свое время являвшимся претендентом на чемпионский пояс UFC, но долгое время не выходившим в ринг (свой последний поединок бразилец провел еще в 2016, уступив американцу Деррику Льюису), Емельяненко признался, что тщательно готовился к матчу против Габриэля.

«Я знал, что соперник попытается перевести меня в партер и измотать там, использовать свои сильные стороны.

Как показал бой, его сильные стороны против меня оказались неэффективны. Я готовился, много работал и показал всем людям, особенно далеким от смешанных единоборств, что того, кто находится в партере внизу, не так легко победить», — заявил россиянин.

Он также сообщил, что проведет свой следующий бой в Москве уже в этом августе.

«Мой следующий бой пройдет в Москве в августе в рамках лиги WFCA. Уже подобраны несколько соперников, в ближайшее время все будет объявлено. Также в сентябре у меня запланирован бой в RCC», — передает слова бойца ТАСС.

Уже позднее спортсмен уточнил, что знает о предварительной договоренности с именитыми представителями мира ММА — Мирко Филиповичем из Хорватии и американцем Роем Нельсоном.

Добавим, что незадолго до боя в Екатеринбурге в СМИ появилась информация о якобы грядущем посещении мероприятия родным братом Александра — Федором Емельяненко : родственники, которые не общались долгие годы, а в минувшем году устроившие публичную ссору с оскорблениями, якобы могли помириться после поединка.

Однако слухи уже вскоре опроверг сам Федор, отметивший, что не собирается на бойцовский турнир.