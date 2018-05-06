Николай Валуев покажет бойцовский мастер-класс в Челябинске

В Челябинск приедет чемпион мира по боксу Николай Валуев . Он станет специальным гостем турнира по смешанным единоборствам (ММА) M-1 Challenge 93, который пройдёт в городе 1 июня.

— Легендарный российский тяжеловес приедет в Челябинск на турнир под эгидой M-1. Он посетит большой бойцовский вечер, а днём ранее проведёт мастер-класс в бойцовском клубе Ferrum, — рассказали организаторы чемпионата.

Николай Валуев — самый высокий чемпион мира по боксу, или, как его называют, «русский гигант». В Челябинск двукратный чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы приезжал в 2016 году — тогда он вручал золотые значки ГТО южноуральским школьникам.

В главном бое турнира 1 июня сразятся Александр Шлеменко по прозвищу Шторм и бразильский нокаутер Силва.

33-летний Александр Шлеменко — победитель Гран-при и чемпион турниров американской организации Bellator в среднем весе, чемпион России, Азии и мира по панкратиону. У Шторма ярко выраженный ударный стиль, в котором сочетаются базовые техники кикбоксинга, тайского бокса и армейского рукопашного боя. В поединке он наносит множество силовых ударов как руками, так и ногами, стремится нокаутировать соперника. Именно поэтому его поединки наиболее зрелищные.

Ещё одно спортивное событие ждёт поклонников ММА 12–13 мая. В ледовой арене «Трактор» пройдет чемпионат России по смешанным единоборствам. За звания чемпионов в восьми весовых категориях, а также право попасть в национальную сборную и в дальнейшем представлять страну на чемпионате мира и Европы поспорят более 150 спортсменов. Это победители чемпионатов Москвы, Санкт-Петербурга и федеральных округов этого года, а также чемпионы мира и Европы, победители Кубка России, первенства России (среди спортсменов 18–20 лет), открытого Кубка Москвы прошлого года.