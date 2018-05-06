Николай Валуев проведёт мастер-класс для челябинских бойцов

Чемпион мира по боксу Николай Валуев приедет в Челябинск на бойцовский турнир M-1 Challenge 93, сообщают организаторы мероприятия.

31 мая знаменитый спортсмен проведёт мастер-класс в одном из бойцовских клубов города, а 1 июня посетит бойцовский вечер в ЛА «Трактор».