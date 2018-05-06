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Николай Валуев проведёт мастер-класс для челябинских бойцов
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Николай Валуев проведёт мастер-класс для челябинских бойцов 

АиФ 24 минуты назад
Фото: АиФ
Чемпион мира по боксу Николай Валуев приедет в Челябинск на бойцовский турнир M-1 Challenge 93, сообщают организаторы мероприятия.
31 мая знаменитый спортсмен проведёт мастер-класс в одном из бойцовских клубов города, а 1 июня посетит бойцовский вечер в ЛА «Трактор».
Отметим, что главным боем вечера станет поединок Александра «Шторма» Шлеменко с бразильцем Бруно Силва. На арену также выйдут Джо «Дизель» Риггс (США) и Артем Фролов, Энок Солвес Торрес (Испания) и Валерий Мясников, Крис Келадес (Канада) и Александр Плетенко (Украина), Рожерио Карранка (Бразилия) и Алексей Махно, Николай Рачек и Николай Савилов.
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