Николай Валуев проведёт мастер-класс для челябинских бойцов 

Чемпион мира по боксу Николай Валуев приедет в Челябинск на бойцовский турнир M-1 Challenge 93, сообщают организаторы мероприятия.
31 мая знаменитый спортсмен проведёт мастер-класс в одном из бойцовских клубов города, а 1 июня посетит бойцовский вечер в ЛА «Трактор».
Отметим, что главным боем вечера станет поединок Александра «Шторма» Шлеменко с бразильцем Бруно Силва. На арену также выйдут Джо «Дизель» Риггс (США) и Артем Фролов, Энок Солвес Торрес (Испания) и Валерий Мясников, Крис Келадес (Канада) и Александр Плетенко (Украина), Рожерио Карранка (Бразилия) и Алексей Махно, Николай Рачек и Николай Савилов.