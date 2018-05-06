Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд

Японскому бойцу смешанного стиля Киоджи Хоригочи хватило девяти секунд, чтобы отправить в технический нокаут американца Айена Маккола. Видео боя опубликовано в Twitter-аккаунте MMA.vaobhr.

Поединок между бойцами состоялся на турнире Rizin 10 в японском Фукуоко 6 мая. Хоригочи контратаковал соперника хуком с левой руки. Маккол упал, после чего рефери остановил бой и присудил победу японцу.

Последнюю победу в карьере Маккол одержал в 2014 году, еще выступая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Поражение от Хоригочи стало седьмым в карьере американца. На его счету также 13 побед.

Хоригочи проигрывал в карьере всего дважды. В остальных 24 поединках японец оказывался победителем.