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Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
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Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд 

Lenta.ru 1 час назад
Японскому бойцу смешанного стиля Киоджи Хоригочи хватило девяти секунд, чтобы отправить в технический нокаут американца Айена Маккола. Видео боя опубликовано в Twitter-аккаунте MMA.vaobhr.
Поединок между бойцами состоялся на турнире Rizin 10 в японском Фукуоко 6 мая. Хоригочи контратаковал соперника хуком с левой руки. Маккол упал, после чего рефери остановил бой и присудил победу японцу.
Последнюю победу в карьере Маккол одержал в 2014 году, еще выступая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Поражение от Хоригочи стало седьмым в карьере американца. На его счету также 13 побед.
Хоригочи проигрывал в карьере всего дважды. В остальных 24 поединках японец оказывался победителем.
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