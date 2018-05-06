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Александр Емельяненко: «Поступлю на нефтяной, планирую еще на юридический»
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Александр Емельяненко: «Поступлю на нефтяной, планирую еще на юридический» 

Спорт-Экспресс 11 минут назад
Российский боец Александр Емельяненко планирует получить второе и третье высшее образование. По словам спортсмена, ему хватит свободного времени.
— У меня между тренировками очень много заочного времени, — приводит «МК» слова Емельяненко. — Телевизор я вообще не люблю смотреть. Люблю читать. И пока я как спортсмен, не обременен другой работой и нахожусь в режиме, могу читать не только понравившуюся мне литературу, а развиваться по какой-то конкретной специальности и набираться опыта. Мне это очень интересно. Поступлю на нефтяной, планирую еще на юридический.
— Почему именно эти направления?
— Жизненные и приятные профессии.
— Это все-таки с целью занять время или ты планируешь применять их в дальнейшем?
— Конечно, с целью применять это потом.
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