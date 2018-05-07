«Борцы РФ готовились к чемпионату Европы как каторжные»

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев поделился мнением о выступлении россиян на чемпионате Европы, который прошел в Каспийске.

"Шесть золотых медалей — это достойный результат. Но спортсмены готовились к этому чемпионату как каторжные, мне немного жаль, что золотых медалей шесть, ведь могло бы быть и восемь", — цитирует Тедеева ТАСС.

Также специалист подчеркнул, что участие в домашних соревнованиях является особенным.

"С одной стороны, родные стены помогают, за нас очень хорошо болели, но с другой — это дополнительная ответственность. Мы очень серьезно готовились, чтобы не повторить результата ЧМ в Париже. На следующем первенстве мира в Будапеште наша задача — взять максимальное количество золотых наград", — добавил Тедеев.

Сборная России по вольной борьбе завоевала на чемпионате Европы шесть золотых и две серебряные медали.