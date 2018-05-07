Макгрегор потратил 34 тысячи евро на день рождения сына. Фото

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор потратил 34 тысячи на день рождения сына, информирует The Daily Mail. Праздник прошел в пятизвездочном гольф-клубе в округе Килдэр. На мероприятии был фуршет с изысканными блюдами, живая музыка, разнообразные развлечения, а Макрегор лично встречал всех гостей.

Напомним, в настоящее время боец ожидает рассмотрения своего дела в суде по поводу нападения на участников турнира UFC 223 в Нью-Йорке.

Conor Jr’s 1st birthday party ❤️

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 5 Май 2018 в 7:11 PDT