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Жорж Сен-Пьер и Нейт Диас могут сразиться на UFC 227
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Жорж Сен-Пьер и Нейт Диас могут сразиться на UFC 227 

Чемпионат.com 1 час назад
Легендарный боец UFC Жорж Сен-Пьер и боец UFC Нейт Диас могут провести поединок на турнире UFC 227, который состоится в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» 4 августа 2018 года, сообщает BJ Penn.
Для обоих спортсменов это будет первый бой после длительного перерыва — Сен-Пьер не дрался с ноября 2017 года, а Диас не появлялся в клетке с августа 2016 года.
Официально поединок Жоржа и Нейта пока не подтверждён, но ранее оба бойца заявляли о своём намерении вернуться к участию в UFC в течение 2018 года.
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