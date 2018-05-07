Жорж Сен-Пьер и Нейт Диас могут сразиться на UFC 227

Легендарный боец UFC Жорж Сен-Пьер и боец UFC Нейт Диас могут провести поединок на турнире UFC 227, который состоится в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» 4 августа 2018 года, сообщает BJ Penn.

Для обоих спортсменов это будет первый бой после длительного перерыва — Сен-Пьер не дрался с ноября 2017 года, а Диас не появлялся в клетке с августа 2016 года.

Официально поединок Жоржа и Нейта пока не подтверждён, но ранее оба бойца заявляли о своём намерении вернуться к участию в UFC в течение 2018 года.