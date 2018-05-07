Ник Диас объяснил, почему Нурмагомедов должен победить Макгрегора

Популярный американский легковес Ник Диас поделился мнением о возможном поединке действующего чемпиона UFC в лёгком дивизионе россиянина Хабиба Нурмагомедова (26-0) и экс-чемпиона промоушена в двух категориях ирландца Конора Макгрегора (21-3).

«Это будет сложный бой для обоих, — подчеркнул Ник в интервью BJPenn.com. — Большой прессинг для каждого из них, но Хабиб должен выиграть, потому что такому парню, как Конор, нужно очень много времени для разработки формулы, которая поможет ему справиться с такими соперниками, как Джордж Сен-Пьер или Хабиб. Чтобы одержать победу в таком поединке, вы должны использовать определённую формулу. У вас не получится просто лежать на спине. Вы должны знать, как выбраться из этого положения и как справляться с такими ситуациями».

Нурмагомедов завоевал вакантный титул 7 апреля на UFC 223 в Бруклине (США), победив по очкам Эла Якуинту. До этого поясом владел Макгрегор, которого лишили звания за длительный простой без выступлений.

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Источник: FightTime

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