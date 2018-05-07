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Боец из Кургана остается непобежденным на международном ринге
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Боец из Кургана остается непобежденным на международном ринге 

Уральский меридиан 27 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Боец из Кургана одолел уже двух бразильцев и остался непобежденным.
Невероятный накал, непредсказуемые исходы боев и сильнейшие противостояния — в Екатеринбурге завершился международный турнир RCC2: Russian Cagefighting Championship, организованный «Русской медной компанией». В турнире принял участие и спортсмен из Кургана Денис Лавреньтев.
Его бой с бразильцем Реджинальдо Виера стал одним из самых ожидаемых за весь турнир. В результате жаркой схватки единогласным решением судей победу одержал Денис Лаврентьев.
«Своим выступлением я доволен. Соперник оказался сильным и выносливым — было сложно и интересно с ним биться», — поделился комментарием после боя Денис. Денис Лаврентьев провел уже два боя против бразильцев. Напомним, на счету спортсмена четыре победы и ни одного поражения.
Все места в КРК «Уралец» были проданы еще за неделю до турнира. В числе зрителей были Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, легендарный боксер Константин Цзю, актеры Михаил Галустян, Владимир Яглыч, Сергей Бадюк и Руслан Проводников.
«Бойцы показали все, что умеют. Люди на таких турнирах проявляют характер, надо иметь огромное мужество работать в клетке, ведь ММА — очень тяжелый вид спорта. Это вид спорта для настоящих мужчин, но благо на Урале их хватает, и турнир RCC доказал это», — отметил Сергей Бадюк.
Информация и фото предоставлены пресс-службой RCC
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