Боец из Кургана остается непобежденным на международном ринге

Боец из Кургана одолел уже двух бразильцев и остался непобежденным.

Невероятный накал, непредсказуемые исходы боев и сильнейшие противостояния — в Екатеринбурге завершился международный турнир RCC2: Russian Cagefighting Championship, организованный «Русской медной компанией» . В турнире принял участие и спортсмен из Кургана Денис Лавреньтев.

Его бой с бразильцем Реджинальдо Виера стал одним из самых ожидаемых за весь турнир. В результате жаркой схватки единогласным решением судей победу одержал Денис Лаврентьев.

«Своим выступлением я доволен. Соперник оказался сильным и выносливым — было сложно и интересно с ним биться», — поделился комментарием после боя Денис. Денис Лаврентьев провел уже два боя против бразильцев. Напомним, на счету спортсмена четыре победы и ни одного поражения.

«Бойцы показали все, что умеют. Люди на таких турнирах проявляют характер, надо иметь огромное мужество работать в клетке, ведь ММА — очень тяжелый вид спорта. Это вид спорта для настоящих мужчин, но благо на Урале их хватает, и турнир RCC доказал это», — отметил Сергей Бадюк.

Информация и фото предоставлены пресс-службой RCC