Нурмагомедову в Хасавюрте подарили автомобиль и земельный участок

Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову в дагестанском городе Хасавюрт подарили автомобиль и сертификат на земельный участок, сообщает ТАСС

Глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов во время встречи спортсмена с местной молодежью вручил Нурмагомедову подарки от имени всех болельщиков и общественности района.

Также функционер назвал приезд российского бойца ярким днем для района и одним из тех событий, на котором воспитывается молодежь.

Ранее Нурмагомедов заявил о намерении опубликовать книгу-автобиографию до конца 2018 года.