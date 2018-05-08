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Нурмагомедову в Хасавюрте подарили автомобиль и земельный участок
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Нурмагомедову в Хасавюрте подарили автомобиль и земельный участок 

Газета.Ru 27 минут назад
Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову в дагестанском городе Хасавюрт подарили автомобиль и сертификат на земельный участок, сообщает ТАСС.
Глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов во время встречи спортсмена с местной молодежью вручил Нурмагомедову подарки от имени всех болельщиков и общественности района.
Также функционер назвал приезд российского бойца ярким днем для района и одним из тех событий, на котором воспитывается молодежь.
Ранее Нурмагомедов заявил о намерении опубликовать книгу-автобиографию до конца 2018 года.
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