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19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом
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19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: скриншот
Японский кикбоксер Теншин Нацукава отправил в нокдаун своего соотечественника Юсаку Накамуру в специальном поединке по правилам кикбоксинга на турнире бойцовской федерации RIZIN 10, сообщает "Советский спорт".
Во первом раунде 19-летний японец нанес Накамуре удар ногой в падении с разворота, после чего его соперник потерял равновесие и упал.
Победу в поединке одержал Нацукава техническим нокаутом во втором раунде.
Японский боец провел четыре боя в смешанных единоборствах (ММА) и не потерпел ни одного поражения. В качестве кикбоксера Нацукава одержал 26 побед.
Ранее сообщалось, что чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову в дагестанском городе Хасавюрт подарили автомобиль и сертификат на земельный участок.
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