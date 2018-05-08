19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом

Японский кикбоксер Теншин Нацукава отправил в нокдаун своего соотечественника Юсаку Накамуру в специальном поединке по правилам кикбоксинга на турнире бойцовской федерации RIZIN 10, сообщает "Советский спорт"

Во первом раунде 19-летний японец нанес Накамуре удар ногой в падении с разворота, после чего его соперник потерял равновесие и упал.

Победу в поединке одержал Нацукава техническим нокаутом во втором раунде.

Японский боец провел четыре боя в смешанных единоборствах (ММА) и не потерпел ни одного поражения. В качестве кикбоксера Нацукава одержал 26 побед.