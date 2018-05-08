Чед Мендес возвращается и узнал имя соперника на турнире UFC в Бойсе

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полулёгком весе американец Чед Мендес (17-4) возобновит карьеру на турнире UFC Fight Night 133, который состоится 14 июля в Бойсе (США). Накануне промоушен официально объявил о его поединке с Майлзом Джури (17-2).

Мендес не выступает с декабря 2015 года, когда был нокаутирован в первом раунде Фрэнки Эдгаром. Впоследствии он провалил допинг-тест на гормон роста, за что был подвергнут 2-летней дисквалификации. Стоит отметить, что Мендес и представители его команды Team Alpha Male отвергли умышленное употребление запрещённого вещества, сославшись на крем для кожи, который Чед использовал для лечения псориаза.

Джури в этом году ещё не выступал, а в 2017-м выиграл оба боя — ТКО 1 у Майка де ла Торре и по очкам у Рика Гленна

Главным событием UFC Fight Night 133 станет бой в тяжёлом весе между бразильцем Джуниором дос Сантосом и болгарским дебютантом промоушена Благоем Ивановым. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.