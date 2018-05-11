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Гарбрандт о Диллэшоу: Он ментальный карлик с подлизами
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Гарбрандт о Диллэшоу: Он ментальный карлик с подлизами 

Vringe.com 33 минуты назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт (11-1) не в восторге от заявлений нынешнего обладателя титула Ти-Джея Диллэшоу (15-3), которому он проиграл звание в ноябре прошлого года, уступив нокаутом во втором раунде. Но, в то же время, ему по душе ход мыслей и настрой соперника в преддверии реванша.
Напомним, что повторный бой Коди и Ти-Джея станет главным событием турнира UFC 227, который запланирован на 4 августа в Лос-Анджелесе (США).
«Диллэшоу продолжает говорить всё это дерьмо о том, что я не заслужил реванш, и что ему понадобилось два года, чтобы получить свой шанс снова. Он думает, что имеет на это право, потому что ему всё в этой жизни преподносили на блюдечке. Ему никогда не приходилось преодолевать никакие трудности, — подчеркнул Гарбрандт в интервью MMAmania. — Я уважаю его за то, что он смог вернуться и победить меня, но посмотрим, что случится 4 августа. Пусть говорит любое дерьмо, которое взбредёт ему на ум. В этот раз у нас будет другой бой, хотя он думает, что легко победит меня».
«Я хочу, чтобы Ти-Джей продолжал мыслить в таком ключе. Пусть думает, что этот поединок будет как реванш с Барао. Но я не Барао, и он знает это. Знает, что я могу держать темп с первого раунда по пятый, и так я надеру ему зад. Для Диллэшоу это будет очень долгая ночь. Он ментальный карлик, которому необходимы все эти подлизы вокруг него, я с нетерпением жду реванша».
Читайте также: Диллэшоу о реванше с Гарбрандтом: Предвижу победу в первом раунде
Источник: Blood&Sweat
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