Жесть в ММА: боец сломал руку, вывернув ее на 180 градусов. Соперник продолжил его добивать 

4 мая в США прошел 39-й турнир организации LFA. В рамках вечера 23-летний проспект Жером Ривейра встречался с 25-летним Брэндоном Ройвалом.
Спустя 33 секунды после начала боя, Ройвал подхватил ногу соперника и принялся теснить его к сетке.
Ривейра стал отскакивать на одной ноге и, прижавшись к клетке, оперся на нее. Локтевой сустав дал сбой и заставил правую руку Жерома не совсем естественно перекрутиться.
Он начал убегать, попутно сигнализируя о травме, но Ройвал, не заметив повреждения, выкинул вдогонку ногу и попал оппоненту голенью в лицо. Приземлившись на пятую точку, Ривейра получил «контрольный» с колена. Судья остановил бой.
Посмотрев видео, вы узнаете, насколько эластичной может быть конечность человека, если она ломается.
Судя по совместной фотографии после поединка, Ривейра не держит зла на Ройвала.