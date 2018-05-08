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Жесть в ММА: боец сломал руку, вывернув ее на 180 градусов. Соперник продолжил его добивать
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Жесть в ММА: боец сломал руку, вывернув ее на 180 градусов. Соперник продолжил его добивать 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
4 мая в США прошел 39-й турнир организации LFA. В рамках вечера 23-летний проспект Жером Ривейра встречался с 25-летним Брэндоном Ройвалом.
Спустя 33 секунды после начала боя, Ройвал подхватил ногу соперника и принялся теснить его к сетке.
Ривейра стал отскакивать на одной ноге и, прижавшись к клетке, оперся на нее. Локтевой сустав дал сбой и заставил правую руку Жерома не совсем естественно перекрутиться.
Он начал убегать, попутно сигнализируя о травме, но Ройвал, не заметив повреждения, выкинул вдогонку ногу и попал оппоненту голенью в лицо. Приземлившись на пятую точку, Ривейра получил «контрольный» с колена. Судья остановил бой.
Посмотрев видео, вы узнаете, насколько эластичной может быть конечность человека, если она ломается.
Судя по совместной фотографии после поединка, Ривейра не держит зла на Ройвала.
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