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UFC подписал контракт с ESPN на трансляции боев за $150 млн в год
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UFC подписал контракт с ESPN на трансляции боев за $150 млн в год 

SPORT24.ru 1 час назад
UFC подписала контракт с телекомпанией ESPN. Как сообщает USA Today, соглашение будет рассчитано на длительный срок, хотя точная продолжительность сотрудничества не сообщается. UFC будет получать от этого сотрудничества 150 миллионов долларов в год.
По контракту, интернет-платформа ESPN+ будет транслировать по 15 турниров UFC в год с эксклюзивным и не эксклюзивным контентом. Соглашение вступит в силу с января 2019 года. Зрители ESPN+ также получат доступ к широкому набору записей архивных боев в рамках UFC.
Ранее UFC сотрудничала с каналом FOX, контракт с которым истекает в этом году. В ближайшее время соглашение может быть продлено, а ESPN не будет основным владельцем прав на показ событий UFC.
ESPN+ был запущен 12 апреля и предоставляет возможность пользователям смотреть игры футбольной лиги MLS, а также турниры по гольфу и игры университетских команд разных видов спорта.
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