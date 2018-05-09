Сен-Пьер–Диас и Рокхолд–Густафссон в разработке на UFC 227

4 августа на турнире UFC 227 в Лос-Анджелесе (США) экс-чемпион UFC в двух категориях Джордж Сен-Пьер (26-2) проведёт поединок против Нэйта Диаса (19-11), а бывший чемпион в среднем весе Strikeforce и UFC Люк Рокхолд (16-4) встретится с Александром Густафссоном (18-4). Накануне слухи подтвердил президент промоушена Дэйна Уайт.

«Это правда, Джордж Сен-Пьер и Нэйт Диас будут драться в лёгком весе, — приводит слова Уайта Sherdog. — Ходят слухи о поединке Александра Густафссона и Люка Рокхолда. Это тоже правда, но бой будет не за временный титул. Скорее всего, эти поединки состоятся в Лос-Анджелесе. Во всяком случае, я на это очень рассчитываю».

Добавим, что главным событием UFC 227 должен стать реванш действующего чемпиона в легчайшем весе Ти-Джея Диллэшоу и Коди Гарбрандта.

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