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Рекордсмен Книги Гиннеса Омар Ханапиев подарил Хабибу Нурмагомедову необычный презент
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Рекордсмен Книги Гиннеса Омар Ханапиев подарил Хабибу Нурмагомедову необычный презент 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Рекордсмен Книги Гиннеса Омар Ханапиев подарил Хабибу Нурмагомедову необычный презентНеоднократный рекордсмен Книги Гиннеса, дагестанский силач Омар Ханапиев вручил именитому бойцу смешанного стиля подарок из железных прутьев.
На изготовление необычного творчества Ханапиева вдохновила победа Нурмагомедова в чемпионском бою UFC.
Дагестанский богатырь поздравил своего земляка с завоеванием чемпионского пояса и вручил ему свое произведение искусства. В нем автор отразил орла, к образу которого приравнивают фанаты Хабиба, его имя, название бойцовской организации, в которой выступает спортсмен, чемпионский пояс.
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