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Российский десант на UFC 224 в Бразилии. Выступят Олейник, Алиев и Эмеев. Live
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Российский десант на UFC 224 в Бразилии. Выступят Олейник, Алиев и Эмеев. Live 

SPORT24.ru 52 минуты назад
Фото: SPORT24.ru
14:06  В ночь с 12 на 13 мая (время московское) в Рио-де-Жанейро пройдет турнир UFC 224, в рамках которого выступят россияне Рамазан Эмеев, Султан Алиев и Алексей Олейник.
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