Ещё
«Мэйуэзер–Макгрегор курильщика»: Паскаль подерётся с бывшим бойцом UFC
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мэйуэзер–Макгрегор курильщика»: Паскаль подерётся с бывшим бойцом UFC 

Vringe.com 28 минут назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Жан Паскаль (32-5-1, 19 КО), в декабре довольно неожиданно забивший проспекта Ахмеда Элбиали в 6-м раунде, вернётся на ринг 29 июля. Место проведения боя пока неизвестно, пишет World Boxing News.
Интересно, что до боя с Элбиали канадский гаитянин уверял, что это его прощальный выход в ринг.
Ещё интереснее другое: Паскаль решил устроить собственное шоу а-ля Мэйуэзер–Макгрегор — он собирается избить бывшего хоккеиста и бойца ММА/UFC  Стива Боссе (2-0, КО в боксе, 12-2 в клетке).
36-летний Боссе дебютировал в профессиональном боксе в феврале, причём супертяжем, и нокаутировал некоего Хулио Кабреру (12-7, 11 КО).
Читайте также: Паскаль: Бетербиев сильнее и Ковалёва, и Бивола
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Что сказал Александр Емельяненко после победы над Гонзагой: цитата Александр Емельяненко — Габриэль Гонзага, Штырков — Дос Сантос: прямая трансляция Александр Емельяненко остановил Габриэля Гонзагу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орсер будет брать с Медведевой почасовую оплату36
Армстронг заступился за Россию8
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко576
Горнолыжница из США в купальнике избавила пляж от мусора26
Медведев породил новый анекдот про Мутко499
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
07:07
«А кто это вообще?» Мутко поменяли на женщину
Футбол
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение