«Мэйуэзер–Макгрегор курильщика»: Паскаль подерётся с бывшим бойцом UFC

Экс-чемпион мира WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Жан Паскаль (32-5-1, 19 КО), в декабре довольно неожиданно забивший проспекта Ахмеда Элбиали в 6-м раунде, вернётся на ринг 29 июля. Место проведения боя пока неизвестно, пишет World Boxing News.

Интересно, что до боя с Элбиали канадский гаитянин уверял, что это его прощальный выход в ринг.

Ещё интереснее другое: Паскаль решил устроить собственное шоу а-ля Мэйуэзер–Макгрегор — он собирается избить бывшего хоккеиста и бойца ММА/UFC Стива Боссе (2-0, КО в боксе, 12-2 в клетке).

36-летний Боссе дебютировал в профессиональном боксе в феврале, причём супертяжем, и нокаутировал некоего Хулио Кабреру (12-7, 11 КО).

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