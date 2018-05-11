«Был нос картошкой, а станет лепешкой»

Но Вероника Футина не боится. За плечами у нижегородки богатая любительская карьера в рукопашном бое, где Футина выиграла и чемпионат мира, и чемпионат Европы. А кроме того вместе с Вероникой в Пекин отправился и ее муж Максим Футин, кстати тоже профессиональный боец. Нет, выйти в клетку против Габи Гарсии в случае чего Максим, конечно, не сможет. Но именно он будет подбадривать Веронику во время схватки, находясь в роли секунданта.

О том, как к увлечению боями относится супруг, как оставаться заботливой мамой, когда твоя профессия — избивать людей, и как перестать стесняться внешности и не бояться синяков, Вероника рассказала в интервью NN.ru.

«На тренировках в партнеры брала только мужчин»

— На турнире Road FC состоится ваш первый профессиональный поединок в боях смешанного стиля. А в соперниках сразу окажется бразильская звезда ММА Габи Гарсия. Комментаторы часто шутят, что с ней в ринг не осмелится выйти и большинство мужчин. Долго ли вы размышляли над тем, чтобы согласиться встретиться с огромной Габи?

— Я посмотрела ее первый бой в смешанных единоборствах против Лей`Ди Тапы (поединок прошел 31 декабря 2015 года на турнире Rizin, том самом, на котором Федор Емельяненко вернулся в спорт после трехлетнего перерыва, — прим. автора) и подумала, почему бы и нет. Я тоже хочу поучаствовать в этом!

У меня много друзей бойцов по всей России, и они постоянно говорили мне: «Эй, Вероника, выйди, подерись с Габи, хватит обижать девчонок». А потом подруга, тоже спортсменка, помогла мне: дала координаты менеджера, который занимается женским дивизионом в смешанных единоборствах. Вот так мне и удалось выйти на Габи. Я сама попросила этот бой!

А ее внешность и габариты меня не пугают — в любительских турнирах я разных чудес насмотрелась.

— Глядя на Габи, сложно не подумать о применении запрещенных препаратов. Допинг-контроль на Road FC предусмотрен?

— Допинг-контроль предусмотрен. Я — чиста. По поводу Габи ничего не могу сказать. Но она говорит, что тоже.

— Предположу, что, готовясь к этому бою, в спарринг-партнеры вы брали только мужчин?

— Да, так и было. И соперники нужны были потяжелее, потому что с Габи Гарсией мы будем драться в самом престижном весовом дивизионе — абсолютной категории. Вес Габи — около 110 кг, мой — 90 кг.

— А где и с кем вы тренировались?

— Готовилась у главного тренера Нижегородской области по смешанным единоборствам Сергея Яковлева в клубе «ММА профи». Со мной также занимались тренер джиу-джитсу Сергей Яценко , тренеры по вольной борьбе Руслан Акчурин и Николай Сконников, а над кикбоксингом мы работали с Михаилом Софроновым. Спарринговалась с лучшими бойцами из «ММА профи»: Анатолием Кондратьевым, Сергеем Ширкуновым и Саидом Хатиевым.

А еще тренировалась в клубе Glasson Team у Анатолия Глассона. Мы с Анатолием Анатольевичем в хороших отношениях, он и его ученики тоже мне помогли.

В бою моей задачей станет больше двигаться и не давать Габи бороться, а самой мне надо жестко бить. Наш бой продлиться 2 раунда по 5 минут, и я планирую все 10 минут провести в ринге.

Кстати, секундировать в поединке с Габи меня будет мой муж.

— Бой с Гарсией рассматриваете, как разовое сотрудничество с промоушеном Road FC или речь идет о долгосрочном контракте?

— Пока это разовое сотрудничество. Но если они мне предложат другие бои, я соглашусь.

— Готовы озвучить гонорар за поединок с Гарсией?

— Мой гонорар за бой — 4000 долларов. А в случае победы будет бонус 3000 долларов.

— Какие у вас дальнейшие цели в ММА?

— Сейчас у меня только одна цель — победить. Про перспективы в смешанных единоборствах я не задумываюсь. Я просто сама себе бросила вызов и мне самой интересно, справлюсь ли я или нет. А гонорары, поклонники, перспективы… об этом не думаю, правда. Просто мне хочется выиграть, порадовать свою семью и себя. Я знаю, что эта радость будет самая искренняя.

Я планирую драться, пока у меня есть силы. А будет это в любительских турнирах по рукопашному бою или в профессиональных лигах ММА, пока не знаю. Здесь не все от меня зависит.

«Когда думаю о детях, могу разреветься прямо на тренировке»

— В мире женские профбои набирают все большую популярность, но в России девушку в клетке ММА по-прежнему воспринимают как нечто дикое. Когда вы перестали слышать фразы «Ты же девочка, как ты этим занимаешься?» Или до сих пор слышите?

— Эти фразы про «ты же девочка» я слышу от людей, на которых мне не хотелось бы быть похожей. Поэтому их слова меня совсем не задевают. А ещё меня удивляет фраза: «Ого, как тебе идет в платье, вот всегда так ходи». Вообще-то, я всегда так и хожу! Считаю, что на атлетичной фигуре платье сидит очень красиво. У меня всегда на все своё мнение, и я не ведусь на чужое!

— Муж хоть раз заводил разговор, что вам лучше закончить с боями?

— Да, отговаривал и отговаривает постоянно. Я его понимаю. Позже обязательно завяжу со спортом, но пока нет. Я не смогу. В единоборствах вся я, все моя жизнь, вся моя любовь, мысли, злость, боль — все там. Я живу, когда я на ковре, все остальное — ожидание.

— А вы когда-нибудь просили Максима остановиться?

— Нет, я никогда не просила мужа завязать с боями. Считаю, нет ничего особенного в том, чтобы мужчина вышел в ринг и подрался. Если Максим хочет — пусть занимается этим.

— В семье, где оба супруга профессиональные бойцы, все конфликты разрешаются только на словах?

— С мужем мы ни разу не дрались, если вы об этом. Да мы даже на повышенных тонах никогда друг с другом не разговаривали.

— У вас с Максимом двое детей. Насколько тяжело быть мамой и при этом выходить в ринг?

— Самое тяжёлое — оставлять их, когда уезжаю на турниры. Они растут. Если раньше я могла «откупится» подарками, то недавно сын сказал мне: «Мам, мне ничего не нужно. Я хочу, чтобы ты каждый день была рядом». В обычный тренировочный период мне удаётся пораньше приезжать домой, но вот на подготовке к турнирам я очень выматываюсь. Рано утром я отвожу сонных детей в садик, а поздно вечером прихожу домой, когда они уже спят. Бывает, что прямо во время тренировок начинаю плакать, когда думаю о них. Рассказываю вам это и хочу разреветься. Говорить о детях сейчас для меня очень больно.

— Перед боями в голове сидит мысль: «Как показаться детям с разбитым носом или синяками»?

— Дети любят меня такой, какая я есть. Для них я самая красивая, они не замечают, с синяками я или без. Иногда бывает, они спрашивают, что со мной случилось. Я им рассказываю — они все понимают. Дочь несёт детскую аптечку и лечит меня. Ей нравится играть в доктора.

— Как получается оставаться заботливой и нежной, когда ваша профессия — делать людям больно?

— Быть нежной и заботливой по отношению к своей семье должна каждая женщина. У меня никогда с этим не было проблем. И все домашние обязанности я легко выполняю: умею и готовить, и убираться. И даже вязать (смеется). Меня когда-то мама научила.

А в остальном. Считаю, что если у девушки есть силы и амбиции, она должна делать, что хочет. Поет, танцует, зарабатывает деньги или дерется (улыбается).

«Бесплатно выкладывать свои фото в купальнике я не буду»

— Ваши соцсети не назовешь гламурными. А такие спортсменки, как Ронда Роузи или Анастасия Янькова приучили нас к тому, что девушку-бойца чаще видишь в купальнике, чем на тренировке. Для вас откровенные фотосессии и т.д. — это табу. Или просто ждете достойного предложения от глянцевых изданий?

— Бесплатно выкладывать свои фото в купальнике я не буду. Появятся предложения, тогда почему бы и нет. А просто за «лайки» я себя выставлять не стану. Такие вот мои принципы, извините за меркантильность.

Вообще, та же Янькова сейчас очень популярна, потому что выступает в легкой весовой категории, а этот дивизион в женских смешанных единоборствах существует давно. А тяжелые веса у женщин только сейчас начинают раскручивать. И за это надо сказать большое спасибо именно Габи Гарсии!

— Вы иногда подтруниваете над своей внешностью, а на самом деле, сильно переживаете, что спорт может «скорректировать» фигуру или лицо?

— За свою внешность я не переживаю, считаю, ну куда ещё хуже чем, я есть (хохочет). По началу переживала, конечно, но один мой тренер сказал: «Вероничка, не расстраивайся. Подумаешь, был нос картошкой, станет лепёшкой».

— А в чем заключается простое женское счастье для Вероники Футиной?

— Счастье — это свобода и любовь. Я чувствую себя свободной — я могу выстраивать свою жизнь, как мне захочется. И мне есть кого любить.

Досье Вероники ФутинойМастер спорта России международного класса по рукопашному боюМастер спорта России международного класса по универсальному боюМастер спорта России по дзюдоЧемпионка России по рукопашному бою 2013, 2014, 2015 гг. Чемпионка Европы по рукопашному бою 2016 г. Чемпионка Мира по рукопашному бою 2015, 2017 гг.