После чемпионата России по ММА Челябинск примет чемпионат мира

Завтра, 12 мая, в ледовой арене «Трактор» стартует чемпионат России по смешанным единоборствам. Финальные поединки пройдут в воскресенье. Большой спортивный праздник завершится в воскресенье профессиональными поединками. Украшением вечера станет «звездный» поединок: актер театра и кино Владислав Демин проведет бой по правилам ММА в супертяжелом весе против «Камерунского льва» Кристиана Вуапи. Накануне чемпионата организаторы поделились планами провести в южноуральской столице чемпионат мира.

За звания чемпионов в восьми весовых категориях, а также право попасть в национальную сборную и в дальнейшем представлять страну на чемпионате мира и Европы поспорят более 150 спортсменов. Это победители чемпионатов Москвы, Санкт-Петербурга и федеральных округов этого года, а также чемпионы мира и Европы, победители Кубка России, первенства России (среди спортсменов 18–20 лет), открытого Кубка Москвы прошлого года. Плюс дополнительная квота представляется принимающей стороне.

В Челябинской федерации ММА рассчитывают, что три золотых медали завоюют южноуральцы.

Как отмечают организаторы, поединки будут не менее зрелищными, чем на международном уровне. Мастерство российских бойцов настолько высоко, что победители чемпионатов России традиционно становятся чемпионами мира и Европы.

Поддержать бойцов и провести мастер-класс для подрастающего поколения приедет чемпион UFC в легком весе российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов

— Пригласить Хабиба была идея федерации. У него достаточно плотный график: сегодня в Самаре, завтра — в Пензе и в воскресенье весь день он проведёт у нас, — отметил президент Челябинской областной федерации ММА Валерий Полишевский. — Вместе с ним приедут ещё несколько титулованных спортсменов.

Ещё одним специальным гостем станет президент Союза ММА России Федор Емельяненко

Челябинск выбран в качестве места проведения не случайно.

— Челябинск и весь Южный Урал — бойцовский регион. Наш вид спорта здесь № 2 после хоккея: за последние несколько лет проведено множество турниров по ММА, дзюдо, тхэквондо… Поэтому где, если не в Челябинске? — поделился вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев

Билеты на чемпионат ещё есть в продаже, приобрести их можно через интернет или в точках продаж городских зрелищных касс. Цена демократичная: от 300 до 700 рублей.

Часть билетов организаторы абсолютно бесплатно передали для воспитанников спортшкол и детских домов.

— Хочется, чтобы ребята насладились настоящим мужским праздником. Радует, что в Челябинске многие мальчишки идут в залы, — отметил начальник спортуправления города Евгений Иванов

В планах организаторов — в ближайшие годы провести в Челябинске чемпионат мира по ММА.

— Сейчас идёт слияние двух международных федераций (одна представляет Восточную Европу и Азию, вторая — Западную Европу и Америку). Это продлится ещё года полтора. После этого мы бы хотели провести в Челябинске чемпионат мира уже в новом статусе, — добавил Борис Бурзиев.