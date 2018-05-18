Бойня в прямом эфире: как UFC зарабатывает миллионы на телеправах

Ultimate Fighting Championship (UFC) существует с 1993 года. В 1995-м основатели организации Арт Дейви и Хорион Грейси продали свои доли американской компании SEG, а в 2001 году SEG передала убыточный актив за $2 млн владельцам казино братьям Лоренцо и Фрэнку Фертиттам. В 2016 году Фертитты и президент UFC Дэйна Уайт продали 90% акций UFC компании WME-IMG за $4 млрд

Эту историю, впрочем, нельзя описать красивой фразой «купили за два миллиона, а продали за четыре миллиарда»: долгое время UFC приносил Фертиттам убытки.

Так было до 9 апреля 2005 года, когда состоялся ключевой бой в истории UFC: Форрест Гриффин и Стефан Боннар три раунда избивали друг друга в прямом эфире популярного канала Spike TV. Это был финал первого сезона телепроекта The Ultimate Fighter — шоу, в котором две команды бойцов три месяца жили, тренировались и дрались друг с другом в надежде получить контракт с UFC.

Финальный эпизод в прямом эфире Spike TV тогда смотрели 2,6 млн зрителей, в момент боя Гриффина и Боннара это число выросло до 3,3 млн Комментатор UFC Джо Роган объяснял это тем, что в середине первого раунда, когда в октагоне началась настоящая бойня, люди по всей Америке начали звонить друг другу со словами: «Включай Spike, там показывают самый сумасшедший бой в истории».

Президент UFC Дэйна Уайт позднее называл противостояние Гриффина и Боннара «боем, который позволил сохранить UFC». В результате контракт с организацией получил не только победитель Гриффин, но и проигравший Боннар. А Spike TV взял на себя расходы на производство второго сезона шоу (первый UFC снимал на свои).

Сейчас 27-й сезон The Ultimate Fighter транслируется в эфире Fox Sports 1 и на собственной платформе организации — UFC Fight Pass. Вдобавок к этому было снято десять сезонов за пределами США: в Бразилии, Китае, Австралии, Канаде и Великобритании.

Где смотрят UFC В момент успеха первого сезона The Ultimate Fighter UFC не был лучшим ММА-промоушеном в мире. Самые сильные бойцы того времени выступали в японской организации Pride, где неоспоримым чемпионом в тяжелом весе был Федор Емельяненко

К началу 2007 года UFC нарастил такую мощь, что братья Фертитты купили и тут же закрыли Pride. Спустя четыре года владельцы UFC проделали то же самое со своим новым конкурентом — американской организацией Strikeforce, одной из главных звезд которой снова был Федор Емельяненко.

Самые большие деньги компания зарабатывает на платных трансляциях PPV (pay-per-view): просмотр одного турнира в формате HD обойдется приблизительно в $25. По неофициальным данным, на турнир UFC 223, в главном бою которого дрался Хабиб Нурмагомедов , было продано около 300 000 трансляций (рекорд держит турнир UFC 202, на котором провел свой последний бой в ММА Конор Макгрегор: 1,6 млн PPV).

Но значительное количество боев показываются не по системе PPV. UFC транслирует их через телесеть Fox, а также через собственную видеоплатформу UFC Fight Pass, которая за $8-10 в месяц дает доступ к прямым эфирам турниров UFC за пределами США (за исключением PPV-контента), к некоторым предварительным боям турниров UFC на территории США, к архиву UFC (включает также видео Pride, Strikeforce и т.д.), а также к трансляциям большого количества турниров по единоборствам по всему миру (например, российского Fight Nights). Количество подписчиков UFC Fight Pass оценивается в 400 000.

Также у UFC заключены контракты с телевещателями по всему миру. В России правами на показ UFC владеет компания «Телеспорт»: она ведет прямые эфиры и публикует видео боев UFC в соцсетях (ВКонтакте и «Одноклассники»), смотреть которые можно только с российского IP, а также продает права на трансляцию UFC на «Матч ТВ».

Что за сделка заключена с ESPN

Контракт UFC с Fox действует с 2011 года — и заканчивается в 2018-м. По этому соглашению промоушен получает $120 млн в год (в 2017 году Fox показал 22 турнира UFC). Сейчас Fox предлагает UFC новую сделку — $200 млн в год. Промоушен требует в два раза больше.

Пока Fox думает, UFC заключил сделку с ESPN: за показ 15 турниров UFC спортивный телегигант заплатит от $120 млн до $180 млн в год. Трансляция будет осуществляться через приложение ESPN+ ($4,99 в месяц). Отличие от контракта с Fox: подписчики ESPN+ получат доступ к архиву боев и другому видеоконтенту UFC (пресс-конференции, взвешивания и т.д.). Есть мнение, что ESPN+ будет дублировать UFC Fight Pass и при этом стоить дешевле, но это не так: Fight Pass дает возможность смотреть не только UFC, но и большое количество других турниров по единоборствам.

Растущие заработки промоушена напрямую не коснутся каждого бойца UFC. В 2016 году, когда была предпринята попытка создать профсоюз ММА-атлетов, в числе прочего заявлялось: спортсменам достается всего 8% от дохода UFC. Самоорганизоваться у бойцов тогда не получилось: твиттер профсоюза не обновлялся уже полтора года.

Впрочем, можно предположить, что в какой-то степени эффект от телевизионной сделки почувствуют лучшие бойцы UFC. Приложение ESPN+ будет предлагать — за дополнительную плату — просмотр PPV-турниров UFC. В теории это должно привести к некоторому увеличению количества проданных трансляций, поскольку предложение посмотреть PPV-турнир UFC получит новая аудитория — любители бейсбола, регби, хоккея, футбола и других видов спорта, которые будут транслироваться через ESPN+.

7 апреля чемпионом UFC в категории до 70 кг стал российский боец Хабиб Нурмагомедов. Контракты чемпионов и популярных бойцов UFC предполагают процент с продаж трансляций, чемпионские бои проводятся только на PPV-турнирах. А это значит, что за $4,99 в месяц бой Нурмагомедова посмотреть в США не получится.

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