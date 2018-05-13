Российский боец победил на турнире UFC 224

Российский боец Алексей Олейник одолел бразильца Джуниора Альбини на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 224, сообщает ТАСС

Россиянин, выступающий в тяжелой весовой категории, победил 27-летнего представителя Бразилии в первом раунде удушающим приемом.

Для 40-летнего Олейника этот поединок стал 68-м в смешанных единоборствах. На его счету 56 побед, 11 поражений и три ничейных результата.

Турнир UFC 224 проходит в Рио-де-Жанейро. Султан Алиев, еще один российский спортсмен, уступил бразильцу Уорлли Алвесу техническим нокаутом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Рамазан Эмеев одержал победу на турнире UFC 224.