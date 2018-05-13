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Российский боец победил на турнире UFC 224
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Российский боец победил на турнире UFC 224 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский боец Алексей Олейник одолел бразильца Джуниора Альбини на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 224, сообщает ТАСС.
Россиянин, выступающий в тяжелой весовой категории, победил 27-летнего представителя Бразилии в первом раунде удушающим приемом.
Для 40-летнего Олейника этот поединок стал 68-м в смешанных единоборствах. На его счету 56 побед, 11 поражений и три ничейных результата.
Турнир UFC 224 проходит в Рио-де-Жанейро. Султан Алиев, еще один российский спортсмен, уступил бразильцу Уорлли Алвесу техническим нокаутом во втором раунде.
Ранее сообщалось, что Рамазан Эмеев одержал победу на турнире UFC 224.
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