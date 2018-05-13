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Роналду может стать секундантом Нурмагомедова
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Роналду может стать секундантом Нурмагомедова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: USA TODAY Sports
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду может стать его секундантом в одном из следующих боев.
"Хороший вопрос, я спрошу у Роналду (сможет ли он стать секундантом). Думаю, что если у них будет межсезонье — то, почему бы и нет, можно попробовать. Если нет, то боюсь, что не получится", — цитирует Нурмагомедова ТАСС.
Отмечается, что спортсмены поддерживают дружеские отношения.
Ранее Нурмагомедов заявил, что не планирует переходить в другую весовую категорию.
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