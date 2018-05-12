UFC 224: Нуньес и Пеннингтон показали равный вес, Олейник легче Албини 

В ночь с 12 на 13 мая в Белене (Бразилия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 224, главным событием которого станет встреча между Амандой Нуньес и Ракель Пеннингтон. В преддверии противостояния спортсменки прошли официальную церемонию взвешивания, показав равный вес — 61,2 кг.
Также в рамках турнира очередной бой в UFC проведёт россиянин Алексей Олейник, его соперником станет Жуниор Албини. По итогам взвешивания Олейник оказался гораздо тяжелее противника, показав на весах 106,5 кг, в то время как Албини потянул на 120,6 кг.